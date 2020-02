Revelan todos los nuevos Pokémon Oscuros que llegan a Pokémon GO

Los Pokémon Oscuros llegaron a Pokémon GO mediante las artimañas del Team GO Rocket, a quienes los Entrenadores ya han vencido en reiteradas ocasiones pero aún así no claudican en su empeño de doinar todos los Pokémon y tenerlos bajo su mando.

En esta ocasión, ha sido reportado que tienen nuevos Pokémon bajo su comando, los cuales los Entrenadores podrán intentar recuperar luego de enfrentar a los reclutas en las Poképaradas. Los nuevos Pokémon Oscuros que los Entrenadores podrán salvar y purificar son:

Vulpix-Ninetales

Exeggcute-Exeggutor

Omanyte-Omastar

Misdreavus

Carvanha-Sharpedo

Mientras tanto, al enfrentarse a los Líderes del Team GO Rocket, los Entrenadores se podrán encontrar con otras tres especies de Pokémon, algo más raras que las mencionadas anteriormente. Los Pokémon que se podrán salvar y purificar de los Líderes del Team GO Rocket son:

Pinsir

Mawile

Beldum

Los nuevos encuentros ya están activos en Pokémon GO, por lo que será cuestión de esperar y ver cuándo un recluta o líder del Team GO Rocket revela una de estas nuevas criaturas que están bajo su poder.

