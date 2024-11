Campeón de Alianza Lima fue contundente y destrozó al Fondo Blanquiazul: "Hay mucho circo"

Alianza Lima es del pueblo y el pueblo es de Alianza Lima: reza una frase muy popular en Perú. A raíz de eso, cada noticia del cuadro íntimo se coloca en la palestra de información trascendental. Ya sea a nivel local o internacional, las declaraciones que hay son tan importantes que incluso trascienden todavía cuando se ha terminado la temporada deportiva.

Partiendo de ahí, Alianza Lima no pudo lograr el objetivo de ser campeón, luego perdió al técnico Mariano Soso y hasta la fecha solo ha anunciado cargos dirigenciales. Bajo esta medida, una recordada figura que fue campeón con Alianza Lima en el 2017 alzó su voz de queja y disparó contra el Fondo Blanquiazul.

Luis Aguiar explotó contra el Fondo Blanquiazul

En charla con TV Perú, Luis Aguiar alzó su voz de protesta y fue directo contra el Fondo Blanquiazul. Responsabilizándolo de tres puntuales acciones, el campeón del 2017 lo culpó por el descenso del 2020, cómo se manejó la situación con Adrián Arregui y todo lo que pasó en la última temporada de la Liga 1 de Perú.

Aguiar hablando de Alianza. (Foto: Alfredo Ccasa Godoy)

“Después de lo conseguido con Alianza Lima en 2017, fue todo un desastre. Más allá de que se jugaron finales, hubo cosas que con nosotros no pasaban. Hubo mucha gente dentro del club que, después de lo que logramos, no fue capaz de llamarme para absolutamente nada”, comenzó Luis Aguiar en declaraciones para TV Perú.

ver también Alianza Lima anunció de manera oficial su primer fichaje para la temporada 2025

ver también Los 4 primeros fichajes que hará Alianza Lima para la temporada 2025

Siguiendo con su duro comentario, Luis Aguiar también habló sobre la campaña de Alianza Lima en la temporada 2020: “Lo que pasó en 2020 fue una vergüenza total. Lo que hicieron con Alianza Lima, de principio a fin, es vergonzoso. El equipo se fue al descenso, y eso es inaceptable”.

Publicidad

Publicidad

Acabando su intervención con una reflexión sobre Adrián Arregui y la temporada 2024, cuando lo hicieron capitán, Luis Aguiar continuó declarando con la pierna en alto: “Ahora hay mucho circo, muchas cosas que no deberían ocurrir. Yo considero que esas situaciones no se filman; son momentos que deben quedar para los jugadores y que hay que respetar. No se trata de dejar entrar a alguien, sino de respetar esos espacios”.

¿Qué es el Fondo Blanquiazul?

El Fondo Blanquiazul es un grupo de inversores que mantienen la economía de Alianza Lima. Con un fuerte capital para tener potestad sobre las decisiones del club, hoy su representante legal es Jorge Zúñiga, abogado especialista en derecho corporativo.

Encuesta¿Hace bien Aguiar en hablar de Alianza? ¿Hace bien Aguiar en hablar de Alianza? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad