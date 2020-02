Riot anticipa un fuerte nerf para el Campeón más OP de League of Legends ¡Soraka!

No, no es Aatrox, ni Urgot, ni Swain, ni Aphelios ni nadie de ellos, el Campeón que está rompiendo todo el balance de League of Legends es ni más ni menos que Soraka. La Hija de las Estrellas se ha vuelto estelar en el carril superior con los últimos cambios y no hay quien pueda pararla.

Quedó expuesto en las últimas dos partidas de G2 Esports, donde Wunder "sorprendió" con esta selección, pero rápidamente demostró que se trata de un campeón capaz de hacer inmortal a todo su equipo y convertirlo en una máquina imparable, sin perder su línea.

Pero el tema es mucho más profundo, ya que analizando los diferentes elos, podemos ver que Soraka llega hasta el 56% de winrate. Un número altísimo para cualquier campeón, lo que requerirá medidas inmediatas y muy fuertes por parte de Riot para solventarlo.

Esto quedó confirmado en el más reciente stream de Riot August, quien respondió a la pregunta de un fanático: "¿Qué pienso de Soraka Top? Tendrá que ser nerfeada. Su winrate es de 56-57%, está demasiado fuerte", confirmó el desarrollador.

"No es que no sea genial, es muy bueno que personajes puedan ir a otras líneas, pero Soraka top... tiene como 56% de winrate, está super-giga-fuerte", recalcó. Antes de pasar a comentar sobre su nerfeo. "Tendremos que nerfearla, ya se los digo. Y probablemente sea un nerf bastante fuerte, pero tendremos que descubrir como hacerlo. Actualmente es el campeón más fuerte que puedes jugar en top, junto a Sett".

Queda claro que los días de jugar Soraka top están contados, por lo que aprovechen para subir elo aprovechando este pick extraño pero extremadamente poderoso en estos días antes que desaparezca por completo del juego.

Lee También