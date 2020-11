Riot presenta el video musical de "Villain", del Grupo K/DA de League of Legends

Con su presentación en 2018, el Grupo K/DA de League of Legends marcó un antes y después, uniendo la música y los videojuegos, dos de los principales tópicos del entretenimiento, como nunca se había visto previo a ello.

En este 2020, el Grupo K/DA regresó y no sólo nos entregó una nueva canción con The Baddest, sino que desde Riot redoblaron la apuesta, presentando un primer disco con All Out, donde también estuvieron Pop/Stars, el tema del 2018, More y tres canciones inéditas.

Una de estas inéditas fue Villain, para muchos el mejor de todos los temas de K/DA, y el cual recibió el estreno de su video musical conceptual por parte de Riot esta tarde, en un fantástico esfuerzo de animación, el cual puedes ver a continuación:

Habrá que ver si en las próximas semanas nos encontramos con videos para Drum go Dum y I'll Show You, las dos canciones que por el momento no tienen una representación visual, así que veremos cómo continúa este proceso del Grupo K/DA, que parece que llegó ésta vez para quedarse.

