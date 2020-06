Riot reveló que ya están pensando en cómo llevar Valorant a consolas

El lanzamiento oficial de Valorant se llevó a cabo el pasado 2 de junio para PC, luego de más de un mes de pruebas en su Beta Cerrada en los diferentes servidores del mundo. Y aunque Riot se ha enfocado y aún tiene su mira puesta en hacer crecer el juego en ordenador, también cuenta con proyectos expansión muy ambiciosos.

En una reciente entrevista con el portal de juegos GameSpot, la productora ejecutiva de Valorant, Anna Donlon reveló algunos detalles interesantes sobre el futuro de Valorant, y la dirección en la que se enfocarán para llevar a cabo su mirada.

"Definitivamente estamos viendo cómo llevar a cabo eso", comentó Donlon al ser consultada sobre un proyecto multiplataforma para Valorant. "Pero hay una manera de jugar este juego y hay una manera para experimentar el juego que no estamos enteramente seguros de que se traduce por completo al juego de consola", agregó.

Donlon pasó a explicar que el núcleo de Valorant es un "fuerte nivel de íntegra competitividad", por lo que los desarrolladores se enfocan en que no haya sensación de desventaja basado en la plataforma que juegan. Y que una versión para consolas de Valorant necesitaría poder entregar la misma "experiencia" a todos los jugadores.

"Si sentimos que podemos entregar la misma experiencia en todas esas plataformas, absolutamente lo haremos", aseguró Donlon pero antició que "siento que Valorant tiene un tipo específico de jugabilidad y de experiencia", por lo cual un paso a consolas no sucedería si para hacerlo Riot necesitara comprometer alguno de ellos.

Aún así Donlon clarificó que "no es un no, eso seguro", y reveló que algunos diseñadores del equipo están sumamente emocionados por intentar llevar Valorant a consolas. "No es era el foco al lanzar el juego, pero si lo fueramos a hacer, definitivamente será más adelante", concluyó la Productora Ejecutiva de Valorant.

Puedes ver la entrevista completa (en inglés) en este enlace, pero definitivamente un paso a consolas de Valorant no está asomando en el horizonte de momento.

