Habrá opción de rendición en Valorant, pero llegará en un futuro

Desde el pasado 2 de junio, Valorant ya está disponible para su descarga oficial en PC tras sostenerse varias semanas en su versión beta. Millones de jugadores lo pudieron probar por varios días y, durante ese tiempo, Riot Games pudo corregir errores, bugs y otros fallos para que la versión oficial llegara de la forma más pulida posible.

Durante el periodo beta, el juego se convirtió en uno de los títulos más destacados y alcanzó récords de tranmisión en diversas plataformas de 'streaming'. Sin embargo, se espera que más novedades se vayan incluyendo dentro del juego por petición de la misma comunidad que probó el juego con antelación. Una de ellas tiene que ver con la opción de rendición.

Como ocurre en la mayoría de videojuegos online, rendirse es una forma de apurar la derrota cuando se cree que ya no hay opciones de vencer al rival. Esta opción, por ahora, no esta presente en Valorant y siempre hay que enfrentar al equipo rival hasta el final, así la derrota sea totalmente aplastante. En todo caso, Joe Ziegler, director del juego, aseguró que muy pronto estará disponible, aunque en los días de lanzamiento no se tendrá en cuenta.

Que comience la batalla. VALORANT ya está disponible de forma gratuita en todo el mundo. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con una cinemática? https://t.co/Y8EpJo7J62 pic.twitter.com/bTwQ8dnIlV — VALORANT (@VALORANTes) June 2, 2020

De cualquier manera, el propio Director también afirmó, en entrevista para ESPN Esports que las estadísticas que recogieron de la beta les hace pensar que su comunidad de jugadores no es de los que "abandona" a pensar que la derrota este siendo bastante clara. Por esa razón, la rendición no estará disponible por el momento.

Lee También