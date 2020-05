Riot tomará nuevas medidas contra la "conducta inadecuada" en League of Legends

A pesar de los esfuerzos de Riot por hacer que el rework de Volibear sea el tema más hablado en la semana, no han podido escapar de las quejas de la comunidad ante la toxicidad y el estado deplorable del SoloQ, los cuales volvieron a ser el hot topic de la comunidad de League of Legends en todo el mundo luego del video de ex jugador profesional y hoy streamer, Voyboy.

Voyboy expuso en un video el decaimiento del SoloQ y en general, los problemas de toxicidad y mala conducta de los jugadores que están más enfocados en hacer que otros jugadores tengan una experiencia pésima de juego, más que en disfrutar de League of Legends.

Con esto en mente, Riot Mort lanzó un nuevo comunicado en el blog de desarrolladores de League of Legends, donde anunció que desde Riot estarán tomando nuevas medidas para enfrentar la "conducta inadecuada", y comenzarán por dos de los temas más recurrentes: el morir a propósito (Intear) y el alejarse del teclado (AFK).

"Muy pronto, vamos a mejorar la forma en que funcionan los reportes y vamos a implementar la función en la selección de campeones. A mediano plazo, vamos a probar formas de detección más responsivas de estos comportamientos deliberados. Aún estamos considerando los pasos a seguir después de eso, pero el plan es seguir trabajando en esto a largo plazo", explicó Riot Mort.

Desde Riot tienen pensadas algunas soluciones para ayudar en esta lucha contra la conducta inadecuada. La primera, y que se verá reflejada antes que el resto, es mejorar la retroalimentación de los reportes. Mort aseguró que han implementado nuevas mejoras y comentó lo siguiente: "Por ahora, solo las implementamos en Norteamérica, y si todo sale bien, las implementaremos en todo el mundo en un par de semanas. Estas mejoras tendrán como resultado un aumento en la detección de penalizaciones."

la siguiente medida será la posibilidad de reportar y silenciar en la selección de campeones. Esto se implementará a partir de finales de junio. "Primero, estos reportes se utilizarán para establecer una base de datos para el comportamiento en la selección de campeones. Luego, una vez que tengamos suficiente información para identificar los distintos tipos de comportamiento de forma precisa, vamos a lanzar un sistema de penalización", explicaron.

Finalmente, a mediano plazo se añadirá la detección rápida comparación con falsos positivos. Sin embargo, esto no está decidido aún, ya que buscarán una respuesta de la comunidad, ante la alta posibilidad de sancionar jugadores que no están realizando comportamiento inadecuado, y simplemente su esfuerzo no es suficiente para conseguir victorias o se encuentran en una racha de derrotas.

Y, a largo plazo, aún no hay niguna medida que se vaya a tomar o esté en trabajo, ya que Riot está definiendo que camino tomar para mejorar la calidad de juego por parte de la interacción de la comunidad, y reportarán en el futuro cual será el camino a seguir.

En caso de que algún concepto no les haya quedado del todo claro, pueden ver el comentario completo de Riot Mort en este enlace.

