Rutas y conexiones de las estaciones de metro en Call of Duty: Warzone

En la presentación oficial de la Temporada 6 de Call of Duty: Warzone, Activision nos reveló que tendremos una nueva manera de movernos por Verdansk y será mediante las estaciones del metro, que nos permitirán desplazarnos bajo tierra.

En total serán siete las estaciones de metro que nos encontraremos alrededor de Verdansk y ya sabemos cómo se conectarán entre ellas, y las rutas que podremos seguir para movernos por el mapa sigilosamente, haciendo conexiones muy interesantes y estratégicas.

ESTACIONES DE METRO EN COD: WARZONE

• LOZOFF PASS

Conexión con Verdansk International Airport (Suroeste) y Verdansk Center (Sureste)

• VERDANSK CENTER

Conexión con Lozoff Pass (Noroeste) y Downtown/Tavorsk District (Suroeste)

• DOWNTOWN/TAVORSK DISTRICT

Conexión con Verdansk Center (Noreste) y Barkett Shopping District (Suroeste)

• BARKETT SHOPPING DISTRICT

Conxión con Downtown/Tavorsk District (Noreste) y Verdansk Train Station (Oeste)

• VERDANSK TRAIN STATION

Conexión con Barkett Shopping District (Este) y Torsk Bloc (Noreste)

• TORSK BLOC

Conexión con Verdansk Train Station (Suroeste) y Verdansk International Airport (Noroeste)

• VERDANSK INTERNATIONAL AIRPORT

Conexión con Torsk Bloc (Sureste) y Lozoff Pass (Noreste)

JUGABILIDAD

Todas las estaciones del metro se ven iguales, y cuentan con dos plataformas para el metro, además de unas pequeñas salas donde encontrarás objetos para pelear y equiparte. El metro es funcional, pero no se moverá si la siguiente estación está colapsada o hay jugadores peleando, ya sea en el camino o dentro de la unidad.

Como mencionamos, el metro es una gran adición que no se había visto en juegos de Call of Duty, y en Warzone te permitirá moverte a través del mapa y a las estaciones siguientes con velocidad. Eso sí, siempre que no haya pelea de por medio.

