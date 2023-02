SamD y Josedeodo se lucen en el triunfo de Estral vs Infinity por la LLA de League of Legends

Este martes dio inicio la segunda semana de competencia en la LLA de League of Legends, donde los mejores equipos de Latinoamérica luchan por conseguir el título de Campeón del Apertura 2023 y el boleto para el Mid-Season Invitational 2023.

Estral Esports se enfrentó a Infinity en el comienzo de la semana, un duelo entre dos de los equipos que ganaron en su debut. Sin embargo, a la hora de verse las caras en la Grieta del invocador no hubo paridad entre ambos.

La primera partida fue un stomp brutal, donde Estral no permitió ni un asesinato para los jugadores de Infinity, quienes sólo pudieron tirar dos torres en toda la partida. Por su parte, Estral sacó Alma de Dragón, Nashor y Dragón Ancestral antes de los 30 minutos de juego.

Highlights Estral vs Infinity - LLA Apertura 2023 - Partida 1

En el segundo juego Infinity consiguió algún objetivo neutral y asesinato más, pero la tónica de la partida no cambió demasiado, y Estral fue notablemente superior en la partida, ganando cada pelea en equipo y destruyéndolo todo a su paso para ganar el juego y la serie sin mayores complicaciones.

Highlights Estral vs Infinity - LLA Apertura 2023 - Partida 2

El otro duelo de la jornada enfrentó a Isurus y Team Aze, quienes habían perdido en su debut ante los dos rivales de los que hablamos anteriormente. Y, a pesar de su cambio de junglero en esta semana, el último campeón de la liga se llevó la victoria para poner su 1-1 en el marcador.

Esta tarde la LLA continúa con los enfrentamientos entre All Knights vs Six Karma y The Kings vs Movistar R7.