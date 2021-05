Se filtra el trailer de Battlefield 6

Battlefield 6 es uno de los juegos más anticipados del momento, por lo que es aún más decepcionante que todavía no haya prácticamente nada oficial al respecto de esta entrega. Sin embargo, se habría filtrado el trailer de su presentación.

Debe aclararse que el video, que se puede ver en este enlace, cuenta con una calidad muy baja, además de que gran parte de la imagen está tapada por una barra negra con el meme de LOL. Aún así, nos da el primer vistazo a este nuevo juego.

Electronic Arts no ha emitido comentario oficial al respecto, mientras que el conocido insider Tom Henderson alegó que se trata de una versión distinta del trailer que se mostrará al público cuando Battlefield 6 finalmente se revele.

Battlefield 6 (el nombre aún no es oficial) se lanzaría en PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S y Xbox One a fines del 2021. Como decíamos, aún no hay casi nada de información oficial, por lo que habrá que esperar a un posible anuncio en el E3 2021.

