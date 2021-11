Se filtran demos de dos nuevos juegos que se presentarán en The Game Awards 2021

The Game Awards 2021

Quedan exactamente dos semanas para la gran gala de la industria de los videojuegos, The Game Awards 2021, y como sabemos Geoff Keighley nos tiene preparadas múltiples sorpresas con anuncios de nuevos juegos y lanzamiento de demos de títulos ya anunciados.

Sin embargo, esas sorpresas se han acortado un tanto y es que la Microsoft Store reveló dos de las demos que se presentarán en The Game Awards 2021, con juegos que podremos probar de manera gratuita. Se trata de Nobody Saves the World y de Mind Scanners.

El primero es un juego indie, se trata de un RPG de acción en el cual comenzarás siendo nadie, pero podrás llegar a ser una criatura con máximo poder para acabar con todos los enemigos en tu camino. Su lanzamiento oficial está pactado para el próximo año.

Por otra parte, Mind Scanners es un juego que se lanzó en mayo pasado donde los jugadores tienen que diagnosticar y tratar a los ciudadanos dentro de "La Estructura", con una lista de pacientes larga y múltiples niveles que harán el juego cada vez más difícil. Con esta demo tendrás la oportunidad de jugarlo gratis.

Seguramente tendremos más revelaciones de este tipo con el correr de las próximas dos semanas, de cara a la gran gala de The Game Awards 2021. Hablando de ello, aquí puedes ver a todos los nominados en las diferentes categorías de premiación que tendremos durante el evento.