Sony ofrece reembolsos a los jugadores que compraron este juego de PS Plus en PS5

Está bastante claro que la lista de juegos disponibles en las consola de nueva generación (llámese PlayStation 5 o Xbox Series X|S) es aún bastante limitada, y más si buscamos versiones optimizadas para estas consolas y no juegos que son simplemente retrocompatibles. Y esto comenzó a generar sus primeros problemas.

Lo que sucede es que Sony anunció recientemente su lista de juegos disponibles de manera gratuita con la suscripción de PlayStation Plus para el mes entrante. A partir del 5 de enero, los suscriptores podrán añadir gratis a su biblioteca Shadow of the Tomb Raider, Greedfall y, en PS5, Maneater.

Este último juego presentó su versión optimizada para PS5 hace relativamente poco tiempo y se trata de un juego diferente al de PS4, por lo que algunos jugadores decidieron comprarlo y ser el tiburón más temido del océano en la versión remasterizada para PS5. Pero claro, el juego ahora es gratuito y parece un tanto injusto para aquellos que gastaron dinero en él menos de dos meses atrás.

Es por eso, que con el anuncio de Maneater como el juego de PS Plus para PS5, Sony ofrecerá reembolsos a todos aquellos quienes compraron Maneater para PS5 en este tiempo, a la vez que permitirá que el juego quede guardado en la biblioteca aún cuando la suscripción haya finalizado.

"Como suscriptor de PlayStation Plus, nosotros reembolsaremos el precio de tu compra de este producto a tu billetera de la PlayStation Store, ya que éste es un juego mensual de PlayStation Plus. Esto no afectará tu capacidad de jugarlo ya que no lo quitaremos de tu biblioteca", expresa el comunicado que reciben los jugadores, con el que Sony acompañó la decisión.

Los usuarios de PS Plus comenzaron a revelar que ésto estaba sucediendo en Reddit y son cada vez más y más los jugadores que ya tienen su dinero nuevamente para gastar en otro título de la tienda de PlayStation mientras se pueden quedar con Maneater.

