Sony permite descargar gratis Uncharted: Nathan Drake Collection y Journey en PS4

Juegos gratis en PlayStation 4, ¿qué podría ser mejor? Sony lanzó su nueva iniciativa llamada Juega en Casa, con la cual se suman al apoyo para sobrellevar la cuarentena ocasionada por la Pandemia del COVID-19 de la mejor manera posible, y regala dos juegos, que realmente se transforman en cuatro para todos aquellos con una PS4 en su poder, sin importar si cuentan con suscripción de PS Plus ni nada por el estilo.

Los juegos que Sony permite descargar sin costo alguno son ni más ni menos que Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey. Estarán disponibles para descargar de manera virtual desde el 15 de abril y hasta el 5 de mayo. Una vez que los jugadores los descarguen a su bibilioteca lo podrán tener para siempre sin gastar un centavo.

Anunciamos la iniciativa Juega en Casa: https://t.co/QHZawWE94x Mantente a salvo y recibe gratis Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey entre el 15 de abril y el 5 de mayo #PlayAtHome �� pic.twitter.com/t7JQN3MfV6 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) April 14, 2020

Uncharted: The Nathan Drake Collection no necesita introducción previa, ya que es una de las clásicas sagas de Sony e incluye las ediciones remasterizadas de los tres juegos de la saga, los cuales son Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception.

Por su parte, Journey cuenta con una misteriosa y atrapante aventura, un juego diferente y el cual es considerado como "atemporal" por los expertos en la materia. Además, es gratis, así que no cuesta nada probarlo.

Veremos si la cuarentena se extiende mucho tiempo más, y si Sony seguirá con su iniciativa más allá de las dos semanas en las que permitirá descargar gratuitamente Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey. Estarán

