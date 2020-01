Sony presentó el logo oficial de PlayStation 5 en CES 2020 y características de la consola

Sony se presentó en la feria electrónica que se está llevando a cabo en Las Vegas, conocida como CES 2020, donde el Presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, fue el encargado de revelar algunos detalles sobre la PlayStation 5. Para lamento de los fanáticos, no fue revelada la consola de nueva generación, pero sí se confirmaron detalles del hardware y el logo oficial.

El logo no reviste mayores complicaciones ni detalles, y continúa la línea de PS4 con la misma fuente y es el mismo que algunos se atrevieron a diseñar desde hace ya algún tiempo. Así es como se ve:

Mientras tanto, Jim Ryan se encargó de recalcar que la PS5 "inspirará a los desarrolladores para crear juegos más inmersión que nunca, tanto en su sonido, visual y cómo se sienten a la hora de jugar". Ésto será posible por las siguientes características del hardware:

Gráficos de máxima calidad asegurados con la lectora de Ultra HD Blu-Ray, y un Raytracing especialmente diseñado a partir del hardware que tendrá la consola. Además, los juegos correrán más rápido que nunca debido a la SSD de ultra alta velocidad.

Por parte del sonido, la PlayStation 5 contará con Audio 3D, para un experiencia de inmersión absoluta y, por supuesto, a nivel de jugabilidad, los nuevos gatillos hápticos y adaptables serán de vital importancia para la experiencia de los gamers.

Lamentablemente no hay mucho más para comentar sobre la PlayStation 5 por el momento y Sony la revelará en el futuro. En cuanto al hardware, la presentación sirvió como confirmación de varias filtraciones en el último tiempo, aunque no adentraron en detalles, por lo que aún no podemos confirmar que sea más potente que la Xbox de Series X de Microsoft.

