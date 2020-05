Sony revela un gameplay de 18 minutos de Ghost of Tsushima: tan sangriento y brutal como hermoso

El más reciente State of Play de Sony acaba de terminar y estuvo enfocado en un único juego: Ghost of Tsushima. La entrega de Sucker Punch Productions que llegará en julio a PlayStation 4, y es un juego de aventura sumamente brutal, pero que atrapa también por sus descomunales entornos y paisajes.

Ghost of Tsushima presenta un basto mundo abierto con detalles sumamente cuidados en el apartado gráfico y claramente orientado en oriente, en una civilización antigua. El juego también cuenta con elementos del popular género hack n' slash, tan popular en la cultura oriental con juegos como Devil May Cry.

"Épico", "Brutal", "Increíble" fueron algunos de los comentarios que recibió la presentación en el State of Play que se realizó en directo en el canal de YouTube de PlayStation, demostrándole a los jugadores que tal vez no esperaban mucho de éste juego, que realmente es una de las obras maestras del año.

Y no es para menos, Ghost of Tsushima se lanzará el 17 de julio exclusivamente para PlayStation 4 tendrá la difícil tarea de seguir a The Last of Us Part 2, que se lanzará un mes antes, como juego insignia de Sony en este cierre de la actual generación de consolas. Y por lo que pudimos apreciar, tiene todo para hacerlo de gran manera.

