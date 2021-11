La trama de Star Wars: The Old Republic será cada vez más concentrada, pero eso no significa que BioWare se queda sin historias para contar.

Star Wars: The Old Republic seguirá siendo actualizado, confirma BioWare

Una particularidad de los MMO es que las desarrolladoras los mantienen durante años, y Star Wars: The Old Republic no es excepción. BioWare confirmó recientemente que seguirán lanzando actualizaciones para el juego.

En el contexto del inminente décimo aniversario de Star Wars: The Old Republic, la compañía comentó que "no tenemos planes de detenernos" con el nuevo contenido. Aseguró que siguen teniendo historias para contar.

El director creativo del juego, Charles Boyd, confirmó esto pero agregó que habrán algunos cambios de ahora en adelante. Por ejemplo, la octava expansión Legacy of the Sith, podría significar el final del personaje de Darth Malgus.

También explicó que la historia del MMO será cada vez más concentrada en temas específicos, en lugar de expandirse como lo hicieron con los primeros arcos narrativos. De todas maneras, los jugadores tendrán The Old Republic para rato.

Star Wars: The Old Republic está disponible ahora en PC, y este mes recibirá un port a Nintendo Switch. Mientras tanto, te recordamos que Knights of the Old Republic recibirá un remake next-gen.