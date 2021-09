Un teaser cinemático con Darth Revan presentó a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake en el PlayStation Showcase 2021.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake es anunciado en PlayStation Showcase 2021

Arrancó finalmente el anticipado PlayStation Showcase 2021, que desde que fue anunciado por Sony la semana pasada tiene a todos los fanáticos del gaming en vilo por sus anuncios. Luego de un genial video introductorio, la sorpresa que abrió el evento fue Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.

Originalmente lanzado en 2003, Star Wars: Knights of the Old Republic es un RPG desarrollado por BioWare, Obsidian, y Aspyr. No se dieron mayores detalles al respecto de esta nueva versión, más allá de un corto teaser con Darth Revan. Saldrá para PS5, y no se confirmó su llegada a PS4.

Cómo ver en vivo PlayStation Showcase 2021

Si quieres ver el stream entero de PlayStation Showcase, con todos los anuncios hasta ahora, puedes hacerlo a través del incrustado de YouTube más abajo: