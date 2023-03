El pasado domingo se cerró la Temporada Regular de la Kings League, y con las once jornadas ya completadas, fueron confirmados los equipos que formarán parte de los Playoffs. Porcinos FC, el equipo de Ibai Llanos es uno de ellos, pero parece que perderán una pieza clave para su próximo duelo.

Hablamos de Javier Espinosa, el Jugador #11 de Porcinos FC, un jugador con experiencia en Primera División del fútbol español y que ha sido figura en múltiples ocasiones. Según explicó Ibai en su directo, Espinosa se habría lesionado en el partido de ayer ante El Barrio, y la lesión en sus izquiotibiales lo mantendría de baja esta semana, que es en la cual se disputarán los Playoffs.

A raíz de esto, Ibai explicó que buscará un nuevo Jugador #11, aprovechando que TheGrefg hizo algo similar la semana pasada. No obstante, si Espinosa recibe el alta médica, regresará al equipo. Ahora bien, en caso de que esto no suceda, Ibai afirmó que no quiere un jugador que lleve retirado mucho tiempo, ni podrá contar con un jugador que haya jugado la Kings League en otro equipo esta temporada, ni ninguno con contrato profesional en equipos del fútbol español.

Ibai entiende que el ritmo de la Kings League es muy alto, y el jugador tendría que ponerse a disposición y a tono con la liga de forma inmediata, por lo que un jugador desde Latinoamérica también es complicado que pueda ser la solución a su problema. También confirmó que habló con Isco Alarcón una vez que quedó libre del Unión Berlin, pero éste no quiere jugar la Kings League.

De esta forma, el futuro de Porcinos de cara a los Playoffs de la Kings League es incierto, y tiene un partido de matar o morir ante Aniquiladores el viernes, donde el ganador avanzará al Final Four del domingo, que se jugará en el Camp Nou y será donde se definirá el torneo.