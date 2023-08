Mientras piensa en sus próximos desafíos con un Inter Miami que colapsado con su presencia, desde el otro lado del Atlántico llegan nuevas informaciones y anécdotas sobre el futuro de Lionel Messi. Gerard Piqué ya habla sobre ver a La Pulga en la Kings League más pronto que tarde. Hay una figura que puede ser clave.

En una entrevista para Olé donde analizó el impacto de su proyecto creado junto a creadores de contenido como Ibai Llanos, Piqué se sincero sobre el futuro de una Kings League que ya piensa en cruzar el charco. Hubo elogios para el Monumental de River Plate o el Azteca, así como viejos recuerdos de lo que piensa Messi sobre una MLS que ya disfruta de sus goles desde La Florida.

“Ya en el vestuario hace años mencionaba el hecho de que cuando dejara de competir en Europa su idea era ir a Estados Unidos…Ya ha llegado y en dos partidos pues ya ha demostrado que va a ser una liga que va a disfrutar mucho jugando. Busi (Busquets) también ha ido ahí, Jordi Alba… se van a juntar ahí y la van a pasar bien”, palabras de Piqué sobre su excompañero.

¿A la Kings League?

El ex zaguero del Barcelona y presidente del Andorra en LaLiga Hypermotion fue consultado sobre ver a La Pulga en su proyecto. Tras otra exitosa jornada por el Civitas Metropolitano, Piqué no dudó en responder alrededor de poder contar con Lionel Andrés en su certamen. Hay un AS bajo la manga para conseguirlo, más no será a corto plazo. Ronaldinho y hasta Iker Casillas ya se han sumado recordemos.

“¿Por qué no? El Kun me lo dice muchas veces que por qué no intentarlo, sé que es un hermano para el Kun y está muy conectado con él. Ahora ha llegado a Miami, la está rompiendo ahí, como siempre, y le deseo lo mejor. Veremos en un futuro, ¿Por qué no?”, finalizaba un Gerard Piqué que deseó toda la suerte al argentino en su paso por La Florida.

