Si te gusta The Last of Us y el roleplay en GTA 5, entonces te encantará The Last One, una serie de Twitch en la que participarán 150 streamers.

The Last One: Todo sobre la serie de GTA 5 en la que estará Ibai

The Last of Us está siendo un enorme éxito gracias a su serie en HBO, y la comunidad de streamers busca aprovecharlo para generar gran contenido en Twitch. De ahí sale The Last One, una serie de GTA 5 que trasladará la narrativa de zombies a esta plataforma de streaming.

Hace varios días se anunció este cruce entre ambos juegos que tiene todo lo necesario para ser muy popular dentro de Twitch, incluyendo la participación de Ibai Llanos. A continuación te contamos todo lo que debes saber.

De qué trata The Last One y quiénes son los participantes

El concepto de The Last One es simple: habrá 150 participantes, y el objetivo será sobrevivir a los zombies hasta que solo un streamer quede en pie. Los organizadores ya confirmaron algunos de los participantes, y entre ellos estará Ibai Llanos, además de muchos otros streamers conocidos.

Rivers, CooLifeGame, Perxitaa, Spursito, AriGameplays, Cristinini, Carola, Robleis y Paracetamor se encuentran entre los que estarán presentes en la serie. Deberán crear su propio personaje y elegir una facción entre Cazadores y Luciérnagas para empezar a jugar.

Cuándo empieza The Last One y cómo verlo en vivo

La serie de The Last One abrirá sus servidores de Origen Network el próximo 8 de marzo, y será cuando los jugadores empiecen a hacer sus personajes. Empezará oficialmente un día después, el 9 de marzo. Para verlo en vivo solo tendrás que ir al canal de Twitch de cualquiera de los participantes.