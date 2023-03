The Last of Us

The Last of Us Parte 1 actualiza sus requisitos mínimos y recomendados en PC Te contamos los nuevos requisitos mínimos y recomendados de The Last of Us Parte 1 en PC, tal como los actualizó Sony esta semana. Diablo 4: Cuándo salen el acceso anticipado y la beta abierta

Proyecto 176: Participantes, fechas, detalles y cómo ver la serie de GTA en Twitch