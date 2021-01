¡Rompió Twitch! TheGrefg marca un nuevo récord con más de UN MILLÓN de espectadores

* Ésta nota se actualizará durante el stream de TheGrefg con el nuevo récord*

Como fue anticipado por el propio streamer, TheGrefg presentaría este lunes 11 de enero su nueva skin de Fortnite por primera vez en su canal de Twitch. La skin, que forma parte de la Serie de Ídolos, fue anunciada en enero de 2020 y luego de un año, finalmente llegó la oportunidad de conocerla.

Oficialmente menos de 24 horas para la presentación de mi skin de Fortnite.



Mañana lunes 11 de Enero, 20:00 (CEST), en mi canal de Twitch.



❤�� pic.twitter.com/PtCdv1DVjx — Grefg =) (@TheGrefg) January 10, 2021

El stream se está llevando a cabo en estos momentos, y aunque el contador de TheGrefg todavía tiene algunas horas antes de la presentación de la skin, pero ya se convirtió en un éxito histórico, ya que rompió su propio récord máximo de espectadores concurrentes durante la reacción al evento de Galactus.

La nueva marca de TheGrefg superó el millón de espectadores concurrentes, lo cual marcó la primera vez que un stream que no es de alguna empresa/competencia supera esta barrera.

El resto de los streams más vistos son los siguientes:

• TheGrefg >>> 639,133 - Fortnite

• Ninja >>> 616,693 - Fortnite (con Drake, Travis Scott, and JuJu Smith-Schuster)

• TheGrefg >>> 538,444 - Fortnite

• Ibai >>> 552.345 - Charlando

• Shroud >>> 516,289 - VALORANT

• xTears88 >>> 512,246 - League of Legends

• Alexandria Ocasio-Cortez >>> 439,000 - Among Us

• LOLiTO FDZ >>> 418,204 - League of Legends

• ass_dave >>> 397,674 - League of Legends

La skin se presentará sobre las 22:00hs (ESP), 18:00hs (ARG) y 15:00hs (MEX) este mismo 11 de enero de 2021.

Lee También