Twitch revela los streamers, juegos, y transmisiones más populares de junio 2021

El mundo del streaming cada vez crece más, y desde Twitch lanzaron una serie de estadísticas que demuestran qué tan exitosa está siendo la plataforma en estos días. A continuación te contamos sobre los streamers, transmisiones, y videojuegos más populares de junio de 2021.

Los streamers más populares de Twitch en junio de 2021

xQcOW y el brasilero Gaules siguen dominando la categoría de los canales más mirados en Twitch a lo largo de junio, tal como lo fueron en mayo. Auronplay reemplazó a Summit1g para ser el tercer canal más mirado de junio, aunque sus horas bajaron un 32%. Destaca que Ibai ya no se encuentra en el Top 5, y fue reemplazado por HasanAbi.

En cuanto a las streamers mujeres, Amouranth sigue siendo la líder con sus streams de Hot Tub, que al ser tan populares fueron reconocidos con su propia categoría. El Top 3 lo redondean la coreana Saddummy, que mayormente transmite World of Warcraft; e Indiefoxx, otra creadora de contenido popular en Hot Tub y ASMR.

Las categorías más populares de Twitch en junio de 2021

Just Chatting sigue siendo lo más popular en Twitch, incluso después de crear la categoría especialmente para Hot Tub. GTA V fue el juego más popular, aunque sus horas bajaron un 32,8% con respecto a mayo. En cuanto a League of Legends, también bajó un popularidad pero mantuvo el tercer puesto. Valorant y Call of Duty: Warzone siguieron siendo tan exitosos como el mes pasado.

Los streams más populares de Twitch en junio de 2021

Al haber sido E3 2021 el mes del E3 2021, este fue el evento más mirado, con un pico de 275.000 viewers en su Día 2. Pero fue apenas el quinto stream más mirado. La transmisión de Hot Tub hecha por GeorgeNotFound fue mirada por más de 387.000 personas en simultáneo. Finalmente, el streamer de Minecraft, Tommyinnit, logró meter dos streams en el Top 10 de junio.

