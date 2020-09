Ubisoft responde a las fuertes críticas por los gráficos de Prince of Persia Remake

La expectativa y emoción generada cuando Ubisoft lanzó el trailer del remake de Prince of Persia: The Sands of Time rápidamente se transformó en quejas por parte de la comunidad, al ver que los gráficos del juego dejan, a su entender, bastante que desear para el año en el que estamos y para lo que saben que Ubisoft puede ofrecer.

Sin embargo, los propios desarrolladores del juego tienen una explicación para ello, y parece que ya sabían que estas quejas podían darse, por lo que comentaron lo siguiente:

"Decidimos optar por un tratamiento visual único para hacer que este juego se destacara de otros. No es otro Assassin’s Creed, no es como el Prince of Persia de 2008. Tiene que ser único. Esta magia, esta fantasía se muestra a través de la saturación, a través de la luz, por lo que también es un desafío redefinir la identidad visual del juego con este remake."

El equipo de Ubisoft India explicó también que el juego propuso un desafío para el motor Anvil, ya que, entre otras cosas, no está preparado para usar características como el "Rewind" que es clásico en la franquicia. "El motor Anvil es principalmente para juegos de mundo abierto. El juego que tenemos es un juego corto y lineal y no un juego de mundo abierto, por lo que hay muchos desafíos de los que debemos tener cuidado", explicaron en una charla con el portal Themakoreactor.

En definitiva, los gráficos son una representación del estilo de aventura que quiere proponer Ubisoft con el remake de Prince of Persia, manteniendo el estilo de la franquicia, sin intentar copiar otras o hacerlo parecer a juegos como Assassin's Creed, saga con la que muchos comparan a Prince of Persia.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake se lanzará el próximo 21 de enero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

