Microsoft no saca el pie del acelerador con Xbox Game Pass, su exitoso servicio que continúa agregando títulos con muy buena constancia. En este caso, anunciaron una nueva tanda de juegos que se sumarán al catálogo a lo largo de este mes de abril del 2023.

Se trata de seis juegos en total, uno de ellos disponible ahora mismo: hablamos de Goat Simulator, el sandbox de humor que hace poco recibía su secuela. Entre el resto de los ofrecimientos destacan el excéntrico Ghostwire: Tokyo y el nuevo juego de estrategia en tiempo real Minecraft Legends.

Juegos nuevos de Xbox Game Pass - Abril 2023

YA DISPONIBLE

• Goat Simulator (Consola, PC y nube)

4 DE ABRIL

• Loop Hero (Consola y PC)

6 DE ABRIL

• Iron Brigade (Consola y nube)

12 DE ABRIL

• Ghostwire: Tokyo (Consola, PC y nube)

13 DE ABRIL

• NHL 23 (Consola con EA Play)

18 DE ABRIL

• Minecraft Legends (Consola, PC y nube)

Juegos que dejan Xbox Game Pass - Abril 2023

Como cada mes, también hay títulos que abandonan el servicio. En el caso de abril del 2023, son los siguientes:

15 DE ABRIL

• Life is Strange: True Colors (Consola, PC y nube)

• Moonglow Bay (Consola, PC y nube)

• Panzer Corps II (PC)

• Rainbow Six: Extraction (Consola, PC y nube)

• The Dungeon of Naheulbeuk (Consola, PC y nube)

• The Long Dark (Consola, PC y nube)

• The Riftbreaker (Consola, PC y nube)