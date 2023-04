Microsoft continúa enfocándose en Xbox Game Pass, su exitoso servicio que continúa agregando títulos con muy buena constancia. En este caso, anunciaron una nueva tanda de juegos que se sumarán al catálogo a lo largo de la segunda mitad de abril 2023, y principios de mayo.

En este caso una de las mayores novedades se trata de Minecraft Legends, juego que se estrena y llega al servicio hoy mismo. También confirmaron la fecha de llegada del esperado Redfall, además de indies como The Last Case of Benedict Fox y Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly.

Juegos nuevos de Xbox Game Pass - Abril y Mayo 2023

Estos son todos los juegos que se anunciaron hoy, y estarán disponibles durante las próximas semanas en Xbox Game Pass:

18 de abril

• Minecraft Legends (Xbox, PC y nube)

20 de abril

• Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Xbox, PC y nube)

• Medieval Dynasty (Xbox One)

21 de abril

• Homestead Arcana (Xbox Series X|S, PC y nube)

• Cassette Beasts (PC)

27 de abril

• BlazBlue: Cross Tag Battle SE (Xbox, PC y nube)

• The Last Case of Benedict Fox (Xbox y PC)

2 de mayo

• Redfall (Xbox Series X|S, PC y nube)

Juegos que dejan Xbox Game Pass - Abril 2023

Como cada mes, también hay títulos que abandonan el servicio. En el caso de abril del 2023, son los siguientes:

30 de abril

• Bugsnax (Xbox, PC y nube)

• Destroy All Humans! (Xbox, PC y nube)

• Dragon Quest Builders 2 (Xbox, PC y nube)

• Tetris Effect Connected (Xbox y PC)

• Unsouled (Xbox, PC y nube)