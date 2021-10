La Epic Games Store se destaca mayormente por sus regalos, ya que la compañía nos trae a través de su tienda un juego o varios gratis por semana. En esta ocasión, Epic Games está regalando PC Building Simulator.

Tal como describe su nombre, se trata de un simulador de aquellos que están tan de moda en estos últimos años, que nos da la oportunidad de crear la computadora que queramos con montones de componentes distintos.



"Aprende a diagnosticar, reparar y construir PC para crear tu propia empresa de reparación de ordenadores y llevarla a lo más alto. La presencia de componentes reales con licencia y una simulación exhaustiva de software y hardware te permitirá planificar y montar el PC de tus sueños", lee su descripción oficial.

"Crea tu propio imperio del PC: comienza con trabajos sencillos de diagnóstico y reparación y termina por realizar creaciones de diseño que serían la envidia de cualquier entusiasta del medio. Gracias a un mercado en permanente expansión, repleto de componentes del mundo real, por fin puedes dejar de imaginar el PC de tus sueños y pasar a construirlo y probarlo en 3DMark", continúa.

El título de The Irregular Corporation se puede conseguir gratis para siempre hasta el 14 de octubre. La próxima semana se podrán conseguir Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse y Paladins Epic Pack.