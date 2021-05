Yvetal, Sylveon y Pancham llegan a Pokémon GO en el evento Leyendas de Luminalia Y

Como sabemos, en Pokémon GO se está llevando a cabo el evento Leyendas de Luminalia X, donde Xerneas hace su esperada llegada al juego, junto a otro apr de Pokémon, donde se destacan Swirlix, Spritzee y Goomy con sus respectivas líneas evolutivas. Pero ya tenemos los detalles de los próximos Pokémon que llegarán al juego.

Y es que la contraparte de este evento que finaliza el 17 de mayo será el próximo evento del juego, Leyendas de Luminalia Y, en el cual hará su llegada a Pokémon GO Yvetal, el Pokémon Legendario opuesto a Xerneas, dentro de las Incursiones Legendarias, pero no será el único nuevo Pokémon en aparecer.

En Leyendas de Luminalia Y también nos encontraremos con Pancham y Pangoro, pero tal vez la revelación más destacada fue la de que Sylveon, la evolución Tipo Hada de Eevee, también se presentará en Pokémon GO con el evento.

¡Sylveon, el Pokémon Vínculo, hará su debut en Pokémon GO durante el próximo evento Leyendas de Luminalia Y! Podrás convertir tu propio Eevee en Sylveon ganando corazones cuando sea tu compañero. pic.twitter.com/h2pBJBra9p — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) May 11, 2021

CÓMO CONSEGUIR A SYLVEON EN POKÉMON GO

Durante la segunda semana del evento Leyendas de Luminalia Y, Sylveon hará su debut en Pokémon GO con una historia particular dentro de la parte final del evento, haciendo referencias a un cuento de hadas de Galar sobre la historia de un bonito Sylveon que derrota a un temible Pokémon Dragón. Para conseguir a Sylveon en Pokémon GO, deberás evolucionar un Eevee en Sylveon ganando corazones cuando sea su compañero.

El evento comenzará el 18 de mayo y finalizará el 24 del mismo mes.

