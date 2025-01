Ahora mismo Paolo Guerrero está con momentos repletos de emociones, porque vive un instante diferente, de cara a lo que es la parte final de su carrera. En este caso, mencionó lo que se conoce como la fase de despedida, la que él anunció hace algún tiempo cuando la Selección Peruana perdió contra Argentina en Buenos Aires. Ahora, con todo lo que pasó, tiempo y comentarios al respecto. Fue preguntado por la prensa de forma limpia y correcta, sobre lo que vivirá de ahora en adelante cuando ya no esté más en La Blanquirroja.

¿Paolo Guerrero vio el video de despedida?

Paolo Guerrero en la reciente presentación de Alianza Lima, donde anunciaron a su gran auspiciador bancario. El delantero y capitán del equipo del pueblo, mencionó que el video subido por la Federación Peruana de Fútbol, todavía no lo pudo revisar al detalle por temas personales: “El homenaje fue increíble de la selección, no lo esperaba y fue lindo. Te conmueve, te deja muy emotivo. Prefiero no verlo mucho porque me llena de tristeza. Mis compañeros también, agradecerle por los mensajes que recibí, me da mucha pena”.

¿Paolo Guerrero sueña con tener un partido de despedida?

Es más, cuando se le preguntó por la situación de vivir como protagonista en un partido de despedida, Paolo Guerrero se pasó de humilde. Dejando en claro, que de él no depende este tipo de decisiones, pero sin duda alguna, le encantaría la idea: “Yo no sé, yo no soy nadie para pedir o decir (sobre un partido de despedida), creo que yo hoy por hoy estoy muy enfocado en mi preparación, darle las mejores alegrías a Alianza. Sería lindo y muy emotivo, pero ahora esto muy enfocado”.

Paolo Guerrero jugando contra Argentina (Foto: Getty).

Recordando también como fue el cotejo reciente en las Eliminatorias Sudamericanas. Paolo Guerrero saludó que se haya hecho las cosas bien en su carrera, por ende, su explicación de dejar los colores que tanto ama. Tienen un sentido como tal, pero esa fue la explicación que antes dio, y ahora mismo, fue mencionado una vez más: “Hice mi último partido en Argentina. La selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores, así que démosle oportunidad a los jóvenes”.

¿Cómo le va en Alianza Lima a Paolo Guerrero?

Sobre Alianza Lima, el momento que está disfrutando ahora mismo es espectacular. Paolo Guerrero siente que está viviendo un sueño ahora con Néstor Gorosito de director técnico principal: “El cariño de los hinchas es increíble, mucho afecto, mucho orgullo, mucho aprecio por eso. Arranco el año con una pretemporada, después de cuatro o cinco años que no lo hacía, es dura, pero es lo que uno busca porque después uno quiere divertirse dentro del campo, así que, nos estamos preparando con mucho enfoque”.