EA Sports nos entrega una nueva edición de su histórica franquicia Madden. En este caso, se trata del Madden NFL 24, el cual promete mejoras en FieldSENSE y la nueva tecnología SAPIEN. Pues en Bolavip Gamer probamos el título y te contamos que trae de nuevo.

Vamos a aprovechar por los puntos fuertes del juego, que destacan especialmente el apartado gráfico, y la naturalidad de los movimientos de los jugadores tanto dentro como fuera del campo.

Madden NFL 24 se ve mucho mejor en su versión de nueva generación, que es donde ya esta puesto el verdadero foco, tal y como pasa con todos los desarrolladores.

La visión de los estadios, la iluminación y la sensación de sentir el deporte vivo que generan son realmente los puntos fuertes de esta entrega.

En cuanto al movimiento de los jugadores y de los entrenadores en las bancas, apreciamos animaciones más realistas y naturales. No obstante allí es donde terminan las novedades del juego.

El resto de los modos del juego y la propia jugabilidad se sienten detenidas en el tiempo, sin demasiados cambios con respecto a versiones pasadas, a pesar de tener espacio de mejora en múltiples aspectos.

Las décadas de historia que EA SPORTS tiene con Madden NFL se ven reflejadas en el juego, pero también se siente que no ha habido un verdadero progreso tanto en el online del Ultimate Team, como en el Modo Franquicia o la Carrera PRO.

Uno ve como EA Sports se ha atrevido a hacer los cambios en el FIFA ahora que el juego pasó a llamarse EA FC 24 y no puede no preguntarse qué tal si se atreven a innovar en el Madden NFL, porque tal y como está, no parece que el juego de un salto lo suficientemente significativo como para justificar el lanzamiento de un nuevo título.

Como EA Sports nos ha entregado juegos inolvidables con el paso de los años y es una desarrolladora de la cual siempre se espera la excelencia, vamos a darle un voto de confianza, y esperamos que el Madden NFL 25 sea ese salto generacional que la saga necesita.

PUNTUACIÓN MADDEN NFL 24: 5/10

Madden NFL 24 ya se encuentra disponible para consolas de actual y nueva generación así como para PC.