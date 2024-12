Siguen las críticas a Guardiola por vender a Julián Álvarez del Manchester City

75 millones de euros sacaron a Julián Álvarez del Manchester City. Mientras Atlético de Madrid disfruta de una operación cargada de éxito para las filas de Diego Pablo Simeone, por el Reino Unido siguen los cuestionamientos a Pep Guardiola en relación con esta. Una leyenda de la Premier League señala al ex entrenador del Barcelona por una venta del argentino que ni mucho menos siente que ha sido recompuesta en el equipo del catalán. Por el Etihad faltan más goles y asistencias que nunca.

Paolo Di Canio, emblema del West Ham United y una de las principales caras del torneo a finales de la década de los 90 e inicios del siglo 21, es la última voz que cuestiona las decisiones de Guardiola en relación con la salida de Julián Álvarez del Manchester City. El italiano entiende perfectamente los montos recibidos por parte del conjunto skyblue, pero ni mucho menos las formas en las cuales se planificó la plantilla del catalán a partir de la venta del ex River Plate. No nos olvidemos que el equipo de Pep ahora mismo quinto en la tabla general.

“Lo grave en mi opinión es la evaluación errónea de Julián Álvarez. Era alguien que ayudaba a todos con sus movimientos, sus asistencias y sus goles. Está bien venderlo por 90 millones de euros, pero había que sustituirlo. En cambio, Guardiola tuvo la osadía de fichar a alguien de dentro. No pensó en fichar a alguien nuevo y eso fue un error”, reflexionaba el mítico delantero italiano alrededor de todo lo ocurrido en estos meses. No nos olvidemos que el argentino pidió dejar Manchester para recuperar la titularidad en cuanto a su club se refiere e igualmente por cuestiones de adaptación que no terminaron de ser las mejores por el Reino Unido.

La historia hasta la fecha la conocemos todos. Mientras Manchester City apenas ha ganado en uno de sus últimos 11 partidos y el equipo vive la peor crisis de resultados que se recuerde bajo el manto de Guardiola, Julián Álvarez y el Atlético de Madrid se encuentran ahora mismo empatados con Barcelona en la primera clasificación del certamen a 38 puntos. Todo esto con un duelo pendiente para el equipo de Diego Pablo Simeone y la posibilidad de sacarle ventaja a los culés en la tabla cuando se vean las caras este fin de semana Cataluña. Inglaterra sigue sin entenderse por qué Pep perdió a su mejor suplente.

No paran las críticas a Guardiola por la venta de Julián Álvarez: IMAGO

Publicidad

Publicidad

La crisis de resultados de Manchester City también va amarrada a una sequía goleadora impropia para un equipo de Guardiola. Faltan efectivos que sumen tantos en el marcador y no solamente Erling Haaland hoy puede sostener el club En este sentido. Al otro lado de Europa y en 17 partidos, Julián Álvarez llega ya a los 12 gritos sagrados con Atlético de Madrid e igualmente a un par de asistencias que caerían de lleno por el equipo de Guardiola. Los cuestionamientos siguen mientras espera por un mercado de enero donde veremos si finalmente el vigente tetracampeón de la Premier League refuerza o no sus filas.

ver también El inesperado fichaje que piensa Guardiola tras perder el derbi de Manchester y que afecta a Messi

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Los 24 meses del argentino por el Etihad fueron gloriosos en cuanto a conquistas de títulos se refiere. Sus 38 goles y 17 asistencias con Guardiola le convirtieron en uno de los mejores activos en la rotación del equipo de Pep. Luego apareció Diego Pablo Simeone y un Atlético de Madrid que realizó un desembolso histórico para quedarse con uno de los mejores delanteros de la próxima década. En Inglaterra no son pocas las voces que consideran que vender a la araña fue un error y que éste nunca tuvo reemplazante para la presente campaña.

Se acumulan las críticas a Guardiola

A los dardos de Di Canio se le suman otras voces. Fabio Capello, ex seleccionador de Inglaterra, se suma a los señalamientos contra Pep: “Guardiola es un gran entrenador, pero es demasiado arrogante y presuntuoso…A veces incluso ha perdido trofeos porque quería demostrar que era él quien ganaba y no los jugadores, por lo que dejaba caer figuras clave del equipo en los partidos importantes. En mi opinión, eso fue un intento de quitarle el protagonismo y el crédito a su equipo”.

Publicidad

Publicidad