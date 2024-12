El inesperado fichaje que piensa Guardiola tras perder el derbi de Manchester y que afecta a Messi

Manchester City continúa en un estado de crisis permanente. La derrota en el derbi de la ciudad y frente al Manchester United ahonda un momento más que convulso para los hombres de Pep Guardiola en la Premier League. Se empiezan a tomar decisiones pensando en mercado de enero donde el catalán pedirá fichas para un equipo en horas bajas y donde uno de los fichajes más sorprendentes del año podría llegar a coste de las intenciones del Inter Miami de Lionel Andrés Messi. Por La Florida esperan novedades alrededor de uno de los nombres más cotizados del mercado en el último tiempo.

The Independent afirma que Manchester City viene sondeando e incluso ya ha tenido contactos con el entorno de Paul Pogba pensando en su incorporación al conjunto de Guardiola. El futbolista, no nos olvidemos, se encuentra cumpliendo los últimos meses de una sanción por dopaje que sacudió a todo el fútbol galo y que igualmente le ha hecho sonar como posible fichaje del Inter Miami desde marzo del 2025. Aseguran por el medio en cuestión que ya hubo acercamientos entre todas las partes pero que la ex estrella de Juventus de Turín duda de unirse a las filas de Pep.

El motivo no sería otro que el pasado de Pogba en Manchester United. Recordemos que hablamos de un hijo de la cantera de los Diablos Rojos que únicamente dejó la entidad por una propuesta irrechazable de Juventus de Turín y que años más tarde volvería a Old Trafford por su más cercanas a los 120 millones de euros. El final de la película lo sabemos todos y tras un regreso a Italia donde las cosas no anduvieron ni mucho menos bien, una sanción por dopaje frenó la carrera del pulpo. The Independent afirma que la operación en cuestión pensando en clave Manchester City cuenta con el beneplácito de Pep Guardiola.

El Etihad se sabe que necesita fichajes para una segunda parte de la temporada donde sobrevivir en la Premier League será el gran objetivo. Apenas una victoria en los últimos 11 encuentros ha sacado un equipo que no tuvo gran cantidad de refuerzos en verano y que desde la baja de Rodri busca sin suerte en sus filas un mediocampista central que pueda llevar los tiempos del equipo de Guardiola. Por cuestiones económicas y a la espera de lo que ocurra con el juicio ante el máximo ente del fútbol inglés, Pogba gusta en un Manchester City que vive su peor momento de forma en casi 15 años. Messi e Inter Miami sonaron como una opción de peso para Paul no mucho tiempo atrás.

Afirman en Inglaterra que Guardiola medita buscar el fichaje de Pogba: IMAGO

“Es lo que es. ¿Qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o a aquel, no es eso. Es la temporada, una temporada difícil. Concedimos goles, culpa nuestra. No jugamos con serenidad…No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe, el gerente, tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, reflexiones de un Guardiola tajante alrededor del momento de sus hombres en la Premier League e igualmente sobre un derbi donde sus dirigidos vencían a falta de solo 4 minutos. El gol de Josko Gvardiol fue remontado por Bruno Fernandes y Amad Diallo en el último dardo a un proyecto en horas bajas.

Lo que le queda en el año a Manchester City

Los skyblues son quintos ahora mismo con 27 unidades. Antes de que termine 2024 tendrán pruebas de peso para buscar un paso al frente en la clasificación como sensaciones. Visitar al Aston Villa del Dibu Martínez el 21 de diciembre, recibir al Everton el día 26 por Boxing Day y viajar a Leicester el día 29, el final de un año donde Guardiola y compañía tienen desafíos como problemas de todo tipo.

Beckham, el as bajo la manga para fichar a Pogba

“Cuando ves el número 7 piensas en David Beckham. Su estilo de juego, sus goles, su control de balón, sus lanzamientos de falta, sus pases… Si quería poner el balón en algún sitio, sabías que iba a ir ahí. Él es un icono en Manchester. Es una leyenda”, dejaba caer el galo en una entrevista por Sky donde dejó en claro que se acerca el momento de volver a la actividad. Messi e Inter Miami aguardan por un mercado de enero clave para el equipo de Javier Mascherano.

