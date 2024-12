Hernán Galíndez es una opción de mercado para Boca Júniors en el siguiente año, sin embargo, el portero ecuatoriano estaría lejos de seguir en Argentina y su futuro estaría en otra Liga. El 1 de Huracán tendría dos importantes ofertas para cambiar de país.

Según reveló Óscar Portilla, Galíndez tendría dos ofertas de Brasil para cambiar de campeonato en la siguiente temporada. El comunicador también adelantó que, de momento, esta sería la propuesta más firme para que el tricolor salga de Huracán.

Galíndez es un objetivo para Boca Júniors, no obstante, no es prioridad y el portero ecuatoriano puede cambiar de club. Tiene contrato con Huracán, pero hay una cláusula de salida, cuyo valor no sería una limitante para los equipos brasileños.

Por otro lado, Hernán se está aproximando al contrato más importante de su carrera, ya que clubes grandes lo buscan tras su gran nivel en la Selección de Ecuador y en Argentina con Huracán, donde estuvo peleando hasta la última fecha por el campeonato.

Galíndez podría llegar a Brasil para 2025. (Foto: Imago)

No se descarta que finalmente Hernán también decida quedarse en Argentina para cumplir su contrato. El arquero ecuatoriano también prioriza el tener regularidad para seguir siendo titular con la Selección de Ecuador en las Eliminatorias.

Las estadísticas de Hernán Galíndez en esta temporada

En esta temporada, Hernán Galíndez jugó con Huracán un total de 39 partidos entre todas las competencias. El portero ecuatoriano apenas recibió 28 goles, y dejó su arco vacío en 20 ocasiones; siendo uno de los mejores promedios del fútbol argentino.

