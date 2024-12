El Manchester City, inesperadamente hasta hace un poco más de un mes y medio, acumuló 8 derrotas, 2 empates y solo una victoria en sus últimas 11 presentaciones entre la Premier League, Carabao Cup y UEFA Champions League. Con lo cual, lógicamente, perdió bastante terreno en sus aspiraciones para la cosecha de títulos en la temporada.

De la copa nacional quedó eliminado a manos del Tottenham, en la liga inglesa quedó a 9 puntos del Liverpool (que encima adeuda su partido con el Everton de la jornada 15) y en la Liga de Campeones de Europa se jugará prácticamente su clasificación a los Play Off con el París Saint-Germain (el próximo 22 de enero), otro de los equipos grandes que está en una situación similar a la del elenco británico.

La explicación, en gran parte, para este momento crítico del Manchester City se encuentra en el nivel de las máximas figuras del plantel de Pep Guardiola. Y particularmente cuando se husmea en las estadísticas, el que resalta por su importante falencia en el último tiempo es Jack Grealish, quien hasta hace no mucho era considerado como una pieza fundamental de la ofensiva.

El ex West Ham United, hace rato que no es aquel que llegó a ser protagonista en la consagración del City en la UEFA Champions League 2022/2023. De hecho, este lunes 16 de diciembre, a horas de la derrota sufrida en el Derbi de Manchester, cumplió un año sin convertir en la Premier League. Su última colaboración fue el 16 de diciembre del 2023 en un empate 2 a 2 con el Crystal Palace. Desde entonces, no volvió a celebrar un gol propio.

Erling Haaland, otro al que se le apunta por la seguidilla adversa

Si bien la responsabilidad no es toda de él ni mucho menos, también es cierto que Erling Haaland, en los últimos 11 partidos, no fue todo lo letal que supo ser desde su arribo al Etihad Stadium. Anotó 4 goles y ninguno sirvió para dar una victoria al Manchester City.

Convirtió 2 en el empate 3 a 3 con el Feyenoord por la UEFA Champions League el 26 de novimbre, y por la Premier League anotó uno en la derrota 2 a 1 con el Brighton el 9 de noviembre y otro para el 2 a 2 con el Crystal Palace el pasado 7 de diciembre.

Manchester City perdió con el Manchester United sobre la hora

El Manchester City parecía quebrar su mala racha frente al Manchester United, puesto que se puso en ventaja mediante Josko Gvardiol. Sin embargo, sobre el final, a los 88 minutos, Bruno Fernandes igualó el duelo con un lanzamiento desde el punto del penal y 3 minutos más tarde Amad Diallo convirtió mediante una jugada individual el 2 a 1 final para los dirigidos por Ruben Amorim.

