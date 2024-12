La noche de este miércoles 18 de diciembre de 2024 se confirmó que Independiente del Valle ya tiene a su primer “fichaje” para la temporada 2025. Los ‘Rayados’ vienen de perder la final de la LigaPro y también de la Copa Ecuador, de ahí que, ya estén activos en el mercado de fichajes.

El primer “fichaje” de Independiente del Valle para 2025 es el regreso de Jordy Alcívar, que vuelve a la mitad de la cancha de los ‘Rayados’ tras un año muy irregular en el fútbol mexicano. El agente del jugador confirmó su retorno al club ecuatoriano.

Tras una temporada irregular en León, Alcívar finalmente tiene su regreso a Ecuador, donde jugará con el equipo dueño de su pase. Independiente del Valle lo quería de retorno y llegó a un acuerdo para que el jugador vuelva y forme parte del plantel en 2025.

Para la siguiente temporada, Independiente del Valle jugará la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y la LigaPro, donde nuevamente buscará los títulos. Los del Valle son un equipo sin “problemas” económicos, por lo cual, se espera que sigan fichando en este mercado de transferencias a diferentes jugadores.

Alcívar no se pudo ganar un lugar en el León de México. (Foto: Imago)

Se espera también que el próximo movimiento de Independiente del Valle sea anunciar un nuevo DT, ya que el club terminó el ciclo de Javier Gandolfi. Asimismo, un histórico del club no seguirá para 2025. Se busca un cuerpo técnico que siga la filosofía de juego que tanto les hizo ganar.

Las estadísticas de Jordy Alcívar en esta temporada

En México con la camiseta de León, Jordy Alcívar jugó un total de 16 partidos, sin embargo, no anotó goles ni dio asistencias. Asimismo, no se pudo asentar y ganarse un lugar en el once inicial, sumando en cancha un total de 573′ minutos en la cancha.

