La franquicia de Street Fighter no es solo una de las series más conocidas y apreciadas de Capcom, y ni siquiera es solo una de las más exitosas en todo el vasto género de peleas. Es mucho más que eso; es una icónica representación de los videojuegos en todas sus formas, desde su primera entrega en formato de máquinas de arcade hasta las películas y series animadas que salieron en base a ese colorido mundo y sus llamativos personajes.

Tras haber dominado durante la década de los 90s, Street Fighter tuvo un complicado período de adaptación, y su última entrega principal había sido Street Fighter 5 en 2019. El juego fue recibido de forma mixta y algo polémica por varios motivos, por lo que Capcom se tomó un tiempo para decidir cómo iban a proceder.

Es así como terminamos con Street Fighter 6, la nueva entrega en esta emblemática saga, que esta semana llegará a todas las plataformas. Desde Bolavip Gamer tuvimos la oportunidad de probarlo antes de su lanzamiento, y a continuación te dejamos nuestros pensamientos del título en esta review.

Jugabilidad

Sin lugar a dudas lo principal que define a los juegos de Street Fighter, y lo mismo es cierto en casi todos los títulos de pelea, es su jugabilidad. No se puede hacer mucho con un juego de este género, por más gráficos u otras ventajas que tenga, si el gameplay no es bueno. Capcom lo tenía más que claro cuando desarrollaron SF6, sobre todo viniendo de una entrega que dejaba mucho que desear en ese apartado. Me jugaría a que la mayor parte del tiempo y el esfuerzo fue a pulir lo más posible el gameplay, ya que se nota una increíble mejora en SF6 comparándolo con su predecesor.

El roster es de 18 personajes, y como es costumbre cada uno tiene su propio set de golpes, combos, habilidades, y forma de moverse por el escenario. De todos estos, siete son nuevos para la franquicia, y algunos regresan luego de bastante tiempo ausentes en la saga. Echando un vistazo a la plantilla de personajes, y habiendo probado ya a todos, puedo confirmar que cada uno se siente particularmente distinto, y una de las mayores diversiones de SF6 es profundizar en cada uno para experimentar el juego de todas las perspectivas posibles.

Luke y Jamie son las mayores novedades en SF6, y funcionan como paralelos de los clásicos Ryu y Ken: ambos son personajes que podemos “entender” cómo funcionan de entrada, y luego vamos descubriendo más complejidades cuanto más los usamos. Personalmente de los nuevos me gustaron muchísimo Marisa con su gameplay de tanque y Manon por sus movimientos al estilo ballet; pero a cada uno le atraerá un personaje distinto según cómo le guste pelear. Todos ellos están increíblemente realizados, y su jugabilidad resulta muy divertida y satisfactoria, ya sea a nivel superficial o si quieres ahondar y aprender a usarlos con todas sus particularidades.

Gráficos

Con Street Fighter 6 más que nunca, Capcom supo cómo profundizar en ese estilo colorido y vívido que tanto define a la saga. Pero mientras que SF5 se veía plano y un poco demasiado caricaturesco, SF6 compensa esas cualidades con un estilo visual más coherente y estéticamente agradable. Esto se aprecia sobre todo en los distintos escenarios, y en los efectos visuales al pelear que están más exagerados y son más atrapantes que nunca.

También cabe destacar el diseño de todos los personajes. En el caso de los ya conocidos, les dieron algunos retoques para que se ajusten más a esta estética urbana y moderna que persigue SF6. Con los nuevos, se la jugaron sobre todo con algunos como JP y Manon para que tengan un estilo reconocible al instante, destaquen por sí solos, y tengan varios detalles que se van apreciando en las cinemáticas y durante las peleas.

A nivel técnico, la realidad es que poco más se le puede exigir a un juego que es de generación compartida, tanto con respecto a rendimiento como al apartado gráfico en sí. Nosotros lo probamos en PlayStation 5, y el modo rendimiento lo hace ver bien y correr a 60 FPS estables sin ningún tipo de problema; aunque no recomiendo para nada el modo que prioriza los gráficos, ya que los 30 FPS realmente no valen la pena por una pequeña mejora visual.

Historia

Está claro que pocos van a este tipo de juegos por su historia, pero de todas formas Capcom ha hecho un trabajo excelente en este apartado. Para quienes tienen un apego a los distintos personajes de la saga, será muy especial ir conociéndolos a través de World Tour, el nuevo modo historia. Lo que lo hace aún más llamativo es que los conoceremos a través de un personaje creado por nosotros, y a lo largo de la historia iremos aprendiendo sus habilidades, lo que también crea una linda conexión con la jugabilidad del título.

El modo World Tour es la verdadera gran innovación por parte de Capcom en SF6. Inspirándose claramente en el modo historia de los juegos de NBA 2K, tomaron esa fórmula de recorrer una ciudad y hacer actividades con un avatar propio del jugador, y le agregaron complejidades y formas de hacerlo lo más entretenido y satisfactorio posible. Pasaremos horas y horas experimentando la historia y mejorando a nuestro personaje con sistemas de RPG en World Tour, una modalidad muy lograda y que será apreciada sobre todo por fanáticos de Street Fighter, pero que cualquiera podrá disfrutar.

Conclusión

Capcom aprendió de los errores en su última entrega para traernos un Street Fighter 6 extremadamente pulido, profundo, y lo más importante, divertido. Ya sea que juegues una partida rápida entre cualquiera del roster, o te adentres en el modo World Tour con tu propio avatar, tendrás una genial experiencia, sobre todo si vienes con cariño por los personajes y las idiosincrasias de la saga. Con los personajes que llegarán mediante DLCs, está claro que SF6 se terminará convirtiendo para muchos en la versión definitiva de esta franquicia de pelea.