De lo que va del año, uno de los juegos más aclamados por la crítica y el público general es sin dudas Hogwarts Legacy. El estudio Avalanche logró transportar el mundo mágico de Harry Potter a un espectacular RPG single-player, que gente en todo el mundo sigue disfrutando.

Aquellos que no lo probaron aún es en parte porque no se encontraba disponible en consolas oldgen, pero ahora llegó, estando disponible desde ahora mismo para PS4 y Xbox One. Si te interesa saber cómo se ve y cómo corre en aquellas plataformas, te dejamos a continuación un análisis en video.

Gráficos y rendimiento de Hogwarts Legacy en PS4 y PS4 Pro

El youtuber El Analista de Bits hizo de las suyas una vez más, y comparó en un nuevo video todas las versiones de PlayStation, es decir en PS4, PS4 Pro y PS5. Dejamos los resultados más arriba, pero la realidad es que el port ha sido muy bien recibido por la comunidad tanto por gráficos como por rendimiento.

En interiores el juego anda a 60 FPS en ambas consolas (aunque en 1600x900p para PS4 y 1920x1080p para PS4 Pro), pero en exteriores no superan los 45 FPS. De todas formas es un buen resultado, aunque su mayor desventaja son los tiempos de carga mucho mayores que en PS5.

Hogwarts Legacy está disponible ahora para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Todavía falta que salga su versión de Nintendo Switch, fechada para el 25 de julio.