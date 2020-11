Todos los detalles: así se integrará Warzone en el nuevo CoD Black Ops Cold War

A partir del 13 de noviembre con el lanzamiento de Black Ops Cold War, y continuando con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War Season One y más allá, los jugadores de Warzone comenzarán a ver nuevo contenido de Black Ops Cold War en todos los modos de la experiencia Battle Royale de Call of Duty, que incluye una variedad de contenido emocionante.

Hay una gran cantidad de contenido gratuito que llegará a Black Ops Cold War, incluidos mapas, armas, modos y más. ¡Lo que convierte a la Temporada Uno en el comienzo más grande de la serie en contenido gratuito posterior al lanzamiento en la historia de Black Ops!

¿Cómo funciona todo este contenido en conjunto y qué le espera a Call of Duty: Warzone? A continuación, se muestran las muchas formas en las que podrás compartir contenido, subir de nivel, utilizar armas y equipo e interactuar en los tres títulos Warzone, Black Ops Cold War y Modern Warfare.

1. Progresión de armas

Está previsto que todas las armas que hayas desbloqueado en Modern Warfare, así como todas las armas que vayas a desbloquear en Black Ops Cold War, sigan estando disponibles en Warzone. Esto contempla las armas primarias y secundarias de Modern Warfare (incluidas las variantes de proyectos). El plan actual es que Warzone también incluya todas las armas primarias y secundarias disponibles durante la vida útil de Black Ops Cold War, incluidas las armas de lanzamiento y temporada, así como todos los proyectos de armas. Naturalmente, esto incluye la variedad de armas gratuitas que recibiste durante cada temporada de Modern Warfare, solo por jugar.

2. Progresión del jugador:

El 13 de noviembre, Black Ops Cold War se lanzará con un sistema de progresión del jugador actualizado. Los jugadores comenzarán completando los rangos Militares, un viaje de nivelación tradicional para desbloquear elementos funcionales del juego. Una vez completado, los jugadores de Black Ops Cold War ingresarán a una nivelación de temporada actualizada y mejorada que comienza en el lanzamiento del juego con la pretemporada y que se sincroniza con los tres juegos al comienzo de la Temporada Uno.

3. Selección de Operador (skin):

En el lanzamiento, lleva a Verdansk a cualquier Operador que hayas desbloqueado de Modern Warfare o Black Ops Cold War, incluidos los aspectos que puedas ganar y desbloquear.

Con la llegada de los Operadores de Black Ops Cold War a Warzone el 13 de noviembre, habrá una pantalla de selección de Operador con más opciones que nunca con relación a quién tomarás en tu próxima misión en Verdansk.

4. Integración de Pase de Batalla y Tienda de CoD:

Black Ops Cold War y Warzone compartirán contenido de temporada posterior al lanzamiento a través del sistema del Pase de batalla (incluidos niveles gratuitos de contenido) y la Tienda, los jugadores podrán acceder a ella y usar sus puntos COD para comprar una amplia variedad de paquetes de cosméticos.

La tienda de cada título será curada cuidadosamente para incluir contenido disponible para jugar en ese juego. Los elementos que también estén disponibles para jugar en Warzone estarán claramente etiquetados.

- Tienda de Black Ops Cold War: Compra contenido para utilizarlo en Black Ops Cold War. Casi todo el contenido de Black Ops Cold War se puede usar en Warzone, pero todos los elementos estarán claramente etiquetados.

- Tienda de Warzone: Esta tienda ofrece una mezcla de contenido de los juegos Black Ops Cold War y Modern Warfare, de los que casi todos se pueden utilizar en Warzone y el juego para el que fue diseñado. Todos los ítems serán claramente etiquetados.

- Tienda de Modern Warfare: Compra contenido para utilizar en Modern Warfare. La mayor parte del contenido de Modern Warfare se puede usar en Warzone, pero todos los elementos estarán claramente etiquetados.

