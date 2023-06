Como cada mes desde que lanzaron la actualización de PS Plus, desde PlayStation lanzaron una nueva lista de juegos para los miembros de los niveles Extra y Deluxe de su servicio de suscripción. El catálogo de juegos de junio 2023 incluye títulos como Far Cry 6, Las Tortugas Ninja: Shredder’s Revenge y varios más.

Juegos de PS Plus Extra / Deluxe – Junio 2023

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Celebración del primer aniversario de PS Plus

Además, al cumplirse un año de esta actualización, PlayStation lo celebrará con una serie de actividades, en un evento de 10 días que incluye recompensas gratuitas para los miembros de PS Plus y varias novedades más.

Todos los miembros recibirán un código de cupón para canjear avatares personalizados que conmemoran algunos de los títulos populares ofrecidos a través de PlayStation Plus.

Así mismo, habrá tres anillos digitales coleccionables, los cuales se podrán obtener de la siguiente manera:

Celebración de PlayStation Plus: Catálogo de juegos

Rinde homenaje al Catálogo de juegos de PlayStation Plus al jugar cualquiera de estas nuevas incorporaciones de este catálogo para obtener el coleccionable digital del Catálogo de juegos: Final Fantasy VII Remake, Demon’s Souls, Yakuza Kiwami, Uncharted Legacy of Thieves Collection o Assassin’s Creed The Ezio Collection.

Celebración de PlayStation Plus: Catálogo de clásicos

Para desbloquear este coleccionable digital especial, tendrás que iniciar los cuatro juegos que coincidan con las pistas que se proporcionen cuando comience la campaña.

Celebración de PlayStation Plus: Pruebas de juegos

Juega una de las siguientes pruebas de juegos de PlayStation Plus para obtener el coleccionable digital del catálogo de juegos: God of War Ragnarök, MLB The Show 23 (PS4), The Last of Us Part I, Dying Light 2 o Stay Human (PS4 y PS5).