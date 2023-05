Hogwarts Legacy ha sido una verdadera pasada, y un juego destacadísimo para los fanáticos del mundo mágico creado por J.K. Rowling y de Harry Potter. Sin embargo, algunos aspectos de los libros y películas no fueron trasladados al título desarrollado por Avalanche Softwares y WB Games. No sólo hablamos del Quidditch, sino de los puntos de casa y sistema de moral, que fueron suprimidos del juego.

Un dataminer conocido como GrandTheftDiamond ha compartido un video en el que se puede apreciar un sistema de medición de Puntos de Casa dentro de los archivos del juego. Sin embargo, esta mecánica no es utilizada en la versión final del juego en ningún momento.

Qué son los Puntos de Casa en Harry Potter

Los Puntos de Casa son un clásico de Harry Potter, donde acciones positivas como asistir a clase, sacar buenos resultados en los exámenes o ayudar a personas que lo necesitan suman puntos para la casa del estudiante (Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw).

Por el contrario, realizar encantamientos dañinos, romper artilugios o incluso realizar las Maldiciones Imperdonables, serían acciones que reduzcan puntos a los estudiantes y a sus casas. Al finalizar el año lectivo, la casa con más puntos se quedaría con la Copa de las Casas.

Pero regresando a Hogwarts Legacy, el juego no terminó por activar este sistema, que serviría también como sistema de moralidad para todo el título. Además, la selección de los jugadores en los diálogos hubiera sumado a este último tema.

La realidad es que desde WB Games y Avalanche Studios creyeron que era mejor darle más libertad a los jugadores. De esta forma, no tendrían que preocuparse a la hora de utilizar hechizos como las Maldiciones Imperdonables u otro tipo de acciones de moralidad cuestionable.

Al fin y al cabo, no podemos terminar de determinar si ha sido positivo o no que esta mecánica no haya estado dentro del juego. De todas formas, Hogwarts Legacy es un gran título que los fanáticos han aceptado y apreciado.