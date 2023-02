Desde el primer momento en el que mostraron Hogwarts Legacy, los fans de Harry Potter empezaron a fantasear con disfrutar del Mundo Mágico junto a otras personas. El juego en sí es single player, al menos por ahora, pero un grupo de jugadores se están encargando de que tenga multijugador.

A falta de soporte oficial para funcionalidades online, unos modders están trabajando para que Hogwarts Legacy sea multiplayer. Se trata de The Together Team, un grupo que se especializa en este tipo de mods, y ya lanzó un pequeño vistazo de cómo se vería esto en Hogwarts Legacy.

Titulado HogWarp, se trata de un mod que nos dejaría disfrutar del mundo abierto y todas las funciones de Hogwarts Legacy, pero compartiéndolo con otros jugadores. Como puedes ver arriba, se trata de una build de testing, ya que el mod sigue estando en fase de desarrollo.

Quienes hayan probado Hogwarts Legacy estarán de acuerdo con que el juego podría beneficiarse de actividades grupales, por lo que es probable que HogWarp tenga bastante éxito. Por ahora no tiene fecha de lanzamiento, ya que The Together Team sigue trabajando en el mod.