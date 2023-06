Valve no para de lanzar descuentos en su plataforma de videojuegos para PC, Steam, y uno de los juegos más destacados de Bethesda ha sido incluido por primera vez en ese listado. Se trata de uno de sus títulos lanzados en este 2023, y se puede conseguir con rebajas de hasta un 20% por tiempo limitado, perfecto para la comunidad de Steam.

Sobre Hi-Fi Rush, el juegazo de Bethesda que se encuentra en promoción en Steam

Hi-Fi Rush es un juego muy particular de Bethesda, ya que combina animaciones del estilo Borderlands con una jugabilidad de Hack’n’Slash. El título fue desarrollado por Tango Gameworks, quienes han desarrollado juegos como Ghostwire Tokyo o The Evil Within.

Los desarrolladores ofrecen algo completamente diferente a sus otros juegos en Hi-Fi Rush, un título de acción en el que los personajes, el mundo y el combate se sincronizan con estilo a la música.

El juego te permitirá enfrentar a una malvada megacorporación de implantes robóticos, y con ello tomar la piel de Chai, un aspirante a estrella del rock que lidera un variopinto equipo y lucha al compás de la música en frenéticos combates.

Cuanto sale Hi-Fi Rush en Steam

La promoción de Hi-Fi Rush ha reducido su valor en un 20%, en su mayor rebaja hasta la fecha en Steam. Con ello, su precio hasta el jueves 8 de junio será de 431,20 pesos mexicanos, más impuestos.