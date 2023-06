El modo Ultimate Team de FIFA 23 sigue incorporando contenido nuevo de manera diaria, a medida que EA Sports intenta mantenerlo fresco e interesante con novedades de todo tipo. En el caso de hoy martes 13 de junio, aquí te contamos sobre todo lo nuevo que llegó y tienes que saber.

En este caso estamos viendo algunas de las últimas adiciones a la promo Team of the Season, que ha sido muy exitosa en Ultimate Team. Una mejora y un player pick de TOTS están entre lo más destacado del día de hoy, mientras que no tenemos ningún objetivo nuevo.

A continuación repasamos todo el nuevo contenido de hoy para el FIFA 23 Ultimate Team:

Contenido nuevo de hoy martes 13 de junio para el Ultimate Team de FIFA 23

Nuevos SBCs (Desafíos de Creación de Plantillas)

Player pick de TOTS o TOTS Moments: Tiene tres opciones, y requiere plantillas de 82 y 85.

Mejora de TOTS Resto del Mundo: Consigue un jugador de TOTS Resto del Mundo a cambio de una plantilla de 83.

Marco Asensio: Requiere plantillas de 84 y 85.

Ganador eCL Emre Yilmaz: Celebra el campeón de la eChampions League y recibe un pack de oro raro.

Este es todo el nuevo contenido que podrás encontrar el día de hoy en el Ultimate Team del FIFA 23.