El contenido de Team of the Season sigue llegando a FIFA 23, y sin dudas es uno de los mejores eventos que hemos visto este año en Ultimate Team. Hoy mismo se hizo disponible el TOTS de la Ligue 1, uno de los más anticipados, y no decepcionó, ya que trae consigo cartas excelentes y se trata quizás de la mejor escuadra hasta ahora.

Sin dudas la gran novedad es la delantera completa del Paris Saint-Germain, compuesta por Messi, Mbappé y Neymar, todos con cartas especiales nuevas. El brasilero recibió un TOTS Moments, mientras que el francés y el campeón del mundo encabezan el equipo con excelentes mejoras.

Otros jugadores del PSG que recibieron cartas incluyen a Nuno Mendes, Verratti y Marquinhos; mientras que también tenemos opciones más económicas y llamativas, como las nuevas versiones de Clauss y Fofana. A continuación te dejamos el equipo completo.

FIFA 23 – TOTS Ligue 1

• PO: Brice Samba 74 > 93 (RC Lens/Francia)

• DFC: Facundo Medina 76 > 94 (RC Lens/Argentina)

• DFC: Marquinhos 88 > 95 (PSG/Brasil)

• CAI: Nuno Mendes 80 > 93 (PSG/Portugal)

• CAD: Jonathan Clauss 80 > 93 (OM/Francia)

• MC: Marco Verratti 87 > 94 (PSG/Italia)

• DC: Ben Yedder 84 > 94 (AS Monaco/Francia)

• DC: Alexandre Lacazette 81 > 95 (OL/Francia)

• DC: Kylian Mbappé 91 > 97 (PSG/Francia)

• DC: Lionel Messi 91 > 98 (PSG/Argentina)

• DFC: Jean-Clair Todibo 78 > 91 (OGC Nice/Francia)

• MCD: Benjamin André 79 > 90 (LOSC/Francia)

• MC: Seko Fofana 81 > 92 (RC Lens/Costa de Marfil)

• MCO: Rémy Cabella 74 > 91 (LOSC/Francia)

• MCD: Moussa Sissoko 77 > 92 (FC Nantes/Francia) – TOTS Moments

• MC: Renato Sanches 80 > 92 (PSG/Portugal) – TOTS Moments

• EI: Neymar 89 > 96 (PSG/Brasil) – TOTS Moments

El equipo estará disponible desde ahora hasta el próximo viernes 2 de junio, cuando será reemplazado por un nuevo TOTS.