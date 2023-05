Este domingo 7 de mayo inició el segundo split de la Kings League, luego de un mercado de pases frenético. El venezolano, Gabriel Cichero hizo su debut con el equipo de Ultimate Móstoles y se estrenó con uno de los golazos de la primera jornada.

Gabriel Cichero fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores del primer split de la Kings League. El exjugador de la Selección de Venezuela brilló con el equipo de Porcinos y ahora inicia una nueva etapa con Ultimate Móstoles.

El equipo de DjMaRiiO debutó en este segundo split de la Kings League en el encuentro ante Saiyans FC. Móstoles ganó 2-6, con un golazo descomunal de Cichero en su primer encuentro con el equipo. El defensor anotó de tiro libre, con un bombazo al ángulo casi desde la mitad de la cancha.

Gran debut para Cichero

El exjugador profesional fue elegido como MVP del triunfo de Ultimate Móstoles de este domingo, pero confirmó que llegaba al partido con problemas musculares. “Estoy muy contento. Estaba tocado un poco del aductor, sinceramente. Estaba con dudas“.

De hecho, el venezolano reveló que se negó a patear un penal por temor a lesionarse. “El míster me había pedido chutar el penalti al principio, pero no quise porque, sin calentar bien, me podía desgarrar“.