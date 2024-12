Aldo Corzo reveló la impactante diferencia entre Universitario y Alianza Lima

Si bien hoy es símbolo de Universitario de Deportes, Aldo Corzo empezó en el fútbol en Alianza Lima. Debutando de manera profesional con el archirrival de los cremas, el lateral dio sus primeros pasos con la camiseta íntima e incluso disputó una final vestido de blanquiazul ante los merengues. Ahora, el futbolista reveló cuáles son las más grandes diferencias entre ambos equipos.

Para entender el contexto, Aldo Corzo debutó como jugador de Alianza Lima y estuvo durante dos temporadas. De ahí pasó a la San Martín y luego a Deportivo Municipal, para finalmente llegar a Universitario y permanecer los últimos ocho años de su carrera deportiva. Por todo ello, en el programa de la ‘Fe del Cuto’, el defensa dio las diferencias entre íntimos y cremas.

Corzo reveló las diferencias entre Alianza y Universitario

“El camerín de Alianza Lima es más criollo, es más de la viveza, más pícaro. De baile otra onda. El de la ‘U’ me gusta más porque va por la broma, por la chacota. El jugador de la ‘U’ es más noble, es más trabajador. El de Alianza es más talento y el de la ‘U’ es más trabajo. La garra es trabajo, cuando no hay talento, hay trabajo”, reveló Aldo Corzo para expresar la gran diferencia entre Alianza Lima y Universitario.

Contando también la experiencia que vivió en menores, Aldo Corzo reveló cómo fue estar en Matute: “Otra cosa es jugar en menores de Alianza Lima, en el competitivo. La gente ahí jugaba por su comida. Muchos me decían y no lo tomó a mal: ‘Tú que haces acá, si tú tienes plata’, pero no era por eso, era porque me gustaba. Tuve amigos de Regatas, del Santa María y del Markham que han ido Alianza y han durado dos días. No les gusta el ambiente, a mí el fútbol me dio otra perspectiva de la vida”.

Hay que mencionar que Aldo Corzo jugó 2 temporadas en Alianza Lima y logró 48 partidos y 1 gol, mientras que en Universitario lleva 8 temporadas con 503 partidos y 27 goles. Además, con la camiseta de los cremas ha sido bicampeón de la Liga 1 de Perú en las temporadas 2023 y 2024.

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario o Alianza Lima: Cristian Benavente hace todo por jugar en Perú en la temporada 2025 de la Liga 1

ver también Ante interés de Universitario y Alianza Lima: La radical decisión que tomó Sporting Cristal sobre Maxloren Castro

¿Cuánto vale Aldo Corzo?

Aldo Corzo vale 350 mil euros, según Transfermarkt. Disputando un Mundial con Perú y logrando un bicampeonato con Universitario, en su mejor momento logró alcanzar el costo de 800 mil euros y eso fue en el 2019.

¿Cuándo jugó Aldo Corzo en Alianza Lima?

Aldo Corzo jugó en Alianza Lima durante las temporadas 2008 y 2009. De hecho, Aldo Corzo debutó en el fútbol profesional como jugador de Alianza Lima, pese a su fanatismo por Universitario.

Encuesta¿Hizo bien Corzo en jugar en Alianza a pesar de ser hincha de Universitario? ¿Hizo bien Corzo en jugar en Alianza a pesar de ser hincha de Universitario? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad