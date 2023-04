Luego del campeonato conseguido por El Barrio en la temporada inaugural de la Kings League, y de tanto el Mercado de Fichajes de la Kings como el Draft de la Queens League, todo está listo para que ambas competencias den inicio a una nueva temporada este mes de mayo.

Gerard Piqué ha incorporado la competencia de fútbol femenino a su liga de fútbol siete con las contrapartes de los equipos de la Kings League y ambos torneos se jugarán a la par, con la Queens League los sábados y la Kings League los domingos.

Con ello en mente, las fechas de inicio del próximo split de Kings League y Queens League son las siguientes:

• La Queens League comenzará el sábado 6 de mayo de 2023 y estos serán sus partidos para la primera jornada:

Porcinas FC vs Kunitas

PIO FC vs Aniquiladoras FC

1K FC vs Rayo de Barcelona

Jijantas FC vs Ultimate Móstoles

El Barrio vs XBuyer Team

Troncas FC vs Saiyans FC

• La Kings League comenzará el domingo 7 de mayo de 2023 y estos serán los partidos para la primera jornada:

Porcinos FC vs XBuyer Team

PIO FC vs Kunisports

Los Troncos FC vs Rayo de Barcelona

Saiyans FC vs Ultimate Móstoles

Aniquiladores FC vs El Barrio

1K FC vs Jijantes FC

Ambas competencias se podrán seguir desde el canal de Twitch de la Kings League así como del de los Presidentes de los equipos que disputen sus respectivos partidos.