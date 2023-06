Lo genial de Steam, la plataforma de distribución digital de Valve, es que podemos encontrar en sus descuentos siempre algo para cada tipo de persona. En esta ocasión traemos una joyita para todos los que disfrutan del terror y de los videojuegos basados en la historia, que se encuentra a un descuento imperdible.

La impresionante colección de TERROR que está a un gigante descuento en Steam

Hablamos de The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, la colección completa de todos los juegos de esta saga lanzados por Telltale Games. Se trata de las 4 temporadas con sus dos spin-offs (400 Days y The Walking Dead: Michonne), que incluyen más de 50 horas de juego repartidas en 23 episodios.

Es una historia épica basada en los cómics de Robert Kirkman, que empieza con la trágica historia de Lee y Clementine. La niña pronto se convierte en la protagonista de esta historia expansiva, que nos lleva a tomar decisiones que afectan el curso de la trama de maneras drásticas.

Cuánto sale The Walking Dead: The Telltale Definitive Series en Steam

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series se puede comprar ahora mismo por $181,99 pesos mexicanos, gracias a que se encuentra a 60% de descuento, lo que lo deja en su menor precio desde que salió. Vale la pena aprovecharlo ya que está muy barato y nos ofrece una genial experiencia, sobre todo para los que gustan de este tipo de juegos.