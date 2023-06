Podemos encontrar todo tipo de videojuegos de PC en Steam, la plataforma de distribución digital de Valve. Para los que les gusta el rol y las decisiones, hay uno en específico ahora que le querrán prestar atención, ya que se encuentra a su precio histórico más bajo gracias a unas ofertas.

El genial juego de rol que está a un gran descuento antes de que salga su secuela en Steam

Hablamos de Yes, Your Grace, el título desarrollado por Brave At Night y editado por No More Robots. Originalmente lanzado en 2020, se trata de un videojuego de rol medieval, en el que debemos manejar un reino escuchando a los ciudadanos, ayudando a distintos miembros de la familia, y más.

El jugador se pone a cargo de un reino en este juego con un pixel art precioso, y nos tenemos que encargar de todo tipo de cosas, desde batallas y alianzas hasta el contratamiento de generales y cazadores, para llevar adelante el reino y seguir las historias de los distintos personajes.

Cuánto sale Yes, Your Grace en Steam y hasta cuánto dura su oferta

Yes, Your Grace se puede comprar ahora mismo por $55,79 pesos mexicanos, gracias a que se encuentra a 70% de descuento, lo que lo deja en su menor precio desde que salió. Vale la pena aprovecharlo ya que esta semana se anunció su secuela, que estará disponible en 2024.