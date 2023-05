Zelda: Tears of the Kingdom – Cómo funciona y para qué sirve el poder Combinación

Estamos a pocos días de la salida de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los títulos más esperados de todo lo que está anunciado ya para Nintendo Switch. Será la continuación al épico viaje de Link en Breath of the Wild, y en esta ocasión regresará con poderes totalmente nuevos.

A diferencia de las habilidades que tenía el protagonista en la anterior entrega, esta vez tendrán más que ver con el entorno, y en cómo usar sus alrededores para sacar ventaja. Uno de ellos y de los más interesantes es Combinación, y aquí te contamos qué hace y para qué sirve.

Cómo funciona y qué hace el poder Combinación en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdo

Uno de los aspectos más criticados de Breath of the Wild fue la durabilidad de las armas, ya que muchos jugadores se quejaban de lo rápido que se rompían. Para contrarrestar esto tenemos Combinación, una nueva habilidad de Link que le permite combinar varios ítems y crear un arma más durable.

Qué armas se pueden crear con Combinación en Zelda: Tears of the Kingdom y cómo usar la habilidad

El primer ejemplo que vimos en video fue el de un palo de madera y una roca, para crear un poderoso martillo. Para usarlo solo tenemos que equipar un arma, encontrar otra arma u objeto, activar la habilidad de Combinación, y presionar Y o ZL para combinarlos y crear nuestra arma.

Lo mismo se puede hacer con las flechas: ahora no habrá flechas elementales sino que podremos Combinar otros objetos para darles distintos efectos. Hay montones de variaciones que todavía Nintendo no reveló, pero que podremos experimentar con ellas cuando el título salga en Switch.